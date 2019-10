Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191015 - 1072 Bundesautobahn 5: Sattelzug rammt Auto - zwei Verletzte

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend kam es auf der Bundesautobahn 5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge involviert waren und zwei Personen verletzt wurden. Die Autobahn war für zwei Stunden teilweise gesperrt.

Gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen dem Westkreuz und der Anschlussstelle Westhafen, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger wechselte den Fahrstreifen nach rechts. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen 45-Jährigen mit seiner Mercedes E-Klasse und rammte ihn. Dadurch geriet der Mercedes ins Schleudern. Er rutschte über die gesamte Fahrbahn, prallte mehrfach in die Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 44-Jähriger mit seiner C-Klasse. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der E-Klasse zusammen. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Am Sattelzug entstand geringer Sachschaden.

Drei Fahrstreifen der Autobahn mussten in der Folge für zwei Stunden gesperrt werden. Dadurch entstand ein erheblicher Stau. Die Ermittlungen zu genauen Unfallursache dauern an.

