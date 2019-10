Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter hatten es auf Schmuck abgesehen

Wolfsburg (ots)

Querenhorst, Vordorfer Straße 21.10.2019, 23.00 Uhr - 22.10.2019, 10.15 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Vordorfer Straße kam es zwischen Montagabend 23.00 Uhr und Dienstagmorgen 10.15 Uhr. Offensichtlich erbeuteten die Täter hierbei Schmuck in noch festzustellendem Wert. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Täter zur fraglichen Zweit auf noch ungeklärte Art und Weise auf das Grundstück des Wohnhauses gelangt sind. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ins Hausinnere ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Möbel. Danach verließen die Täter im Schutze der Dunkelheit unerkannt den Ort des Geschehens. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist steht derzeit noch aus. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

