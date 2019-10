Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201019-936: Wohnungseinbruch in Hohkeppel

Lindlar (ots)

Zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 11.50 Uhr am Freitag (16. - 18. Oktober) haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Laurentiusstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, stellten die Einbrecher eine Mülltonne als Einstiegshilfe unter ein Fenster und hebelten dieses im Anschluss auf. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke; ob sie dabei etwas erbeutet haben, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 10. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

