Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181019-933: Fünf Minuten Abwesenheit zum Diebstahl genutzt

Wiehl (ots)

Während eines kurzen Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt an der Wiesenstraße wurde einer Frau aus Wiehl am Donnerstagnachmittag (17. Oktober) die Handtasche aus dem Auto gestohlen. Die Geschädigte hatte ihren Mercedes gegen 16.55 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes abgestellt und ihre Handtasche im nicht einsehbaren Kofferraum deponiert. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wunderte sie sich zunächst, dass ihr Auto nicht mehr verschlossen war. Dann stellte sie fest, dass offenbar jemand das Mittelstück der Rücksitzbank nach vorne geklappt und die mit Goldverzierungen versehene schwarze Lederhandtasche gestohlen hatte. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

