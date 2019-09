Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Aktionen für den Klimaschutz (Abschlussmeldung)

Freiburg (ots)

Abschlussmeldung:

Nachdem sich die Teilnehmer auf dem Platz der alten Synagoge gesammelt hatten, setzte sich der Aufzug um 10.40 Uhr in Richtung Bertoldsbrunnen in Bewegung. Es wurden circa 20.000 Teilnehmer im Aufzug gezählt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und des sehr lang auseinandergestreckten Aufzugs verzichteten die Veranstalter auf bestimmte Aktionsformen. Auch wurde der Aufzugsweg in Absprache mit der Polizei entsprechend angepasst. Die ursprünglich geplante Strecke über die Kaiser-Joseph-Straße und über den Rathausplatz wurde auf den Innenstadtring-Fahnenbergplatz-Rotteckring verlegt. Gegen 12.15 Uhr verließen die letzten Teilnehmer des Aufzugs den Platz der alten Synagoge.

Um 13.10 Uhr kehrte die Spitze des Aufzugs wieder auf den Platz zurück. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Gegen 13.50 Uhr fuhren die Straßenbahnen wieder durch die Freiburger Innenstadt. Um 14.30 Uhr beendete die Polizei den Einsatz.

Aus Sicht der Poilzei kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Während des gesamten Einsatzverlaufs herrschte ein sehr enger und kooperativer Austausch zwischen Polizei und Veranstaltern.

2. Meldung:

Aktuell (10:15 Uhr) ist der Platz der alten Synagoge bereits sehr belebt. Noch herrscht Zulauf und eine Schätzung der Teilnehmerzahl liegt noch nicht vor. Die Einsatzkräfte berichten von einer angenehmen, friedlichen Stimmung. Bei den verschiedenen Treffpunkten in den Stadtteilen und den Umlandgemeinde kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen Zwischenfällen. Teilweise wurden Fahrrad-Korsos durch die Polizei bis in die Freiburger Innenstadt begleitet. Die Veranstalter bieten die Möglichkeit an, Fahrräder auf dem Stühlinger Kirchplatz abzustellen.

Informationen über den Einsatzverlauf werden über die sozialen Medien veröffentlicht (facebook.com/PolizeiFreiburg - twitter.com/PolizeiFR).

Hinweis für die Medien: Ein Pressesprecher hält sich derzeit auf dem Platz der alten Synagoge auf (beim Übertragungswagen). Er ist auch unter Tel-Nr. 0761 882-1013 zu erreichen.

Meldung vom 19.09.2019, 11.05 Uhr

Freiburg: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Aktionen für den Klimaschutz - hohe Teilnehmerzahl erwartet

Nachdem für kommenden Freitag, 20.09.2019, mehrere Aktionen für den Klimaschutz angekündigt worden sind, hat sich das Polizeipräsidium auf einen entsprechenden Einsatz vorbereitet.

Es wurden mehrere Versammlungen für die Stadt Freiburg und die umliegenden Landkreise angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit Teilnehmerzahlen im fünfstelligen Bereich. Mehrere Gruppen aus verschiedenen Stadtteilen und den Umlandgemeinden möchten sich am Freitagvormittag in Richtung Freiburg-Innenstadt bewegen, um dort gemeinsam zu demonstrieren. Dort soll auch ein Aufzug stattfinden.

Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, wird die Polizei sowohl in der Innenstadt als auch an mehreren Treffpunkten in den umliegenden Landkreisen mit Einsatzkräften vor Ort sein.

Bereits bei der Anreise der Teilnehmer, spätestens jedoch während der Demonstration in der Innenstadt von Freiburg, ist im Zeitraum von circa 10 - 14 Uhr mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und beim ÖPNV zu rechnen. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Auswirkungen auf den Verkehr bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung durch polizeiliche Maßnahmen nicht vollständig kompensiert werden können. Autofahrern wird empfohlen, die Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu verfolgen. Darüber hinaus werden während des Einsatzes aktuelle Informationen über die Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Freiburg zur Verfügung gestellt (facebook.com/PolizeiFreiburg - twitter.com/PolizeiFR).

Während des Einsatzes können Medienanfragen an die Tel-Nr. 0761 882-1013 gerichtet werden.

