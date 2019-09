Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FR-Zähringen: Ausparkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

In Kenntnis, einen anderes Fahrzeug beschädigt zu haben, entfernte sich ein bislang unbekannter PKW-Fahrer am 20.09.2019 gegen 09.00 Uhr ohne der ebenfalls vor Ort befindlichen geschädigten 30-jährigen PKW-Fahrerin einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Vorausgegangen war eine Kollision der Beiden. Die 30-Jährige befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Offenburger Straße gerade beim Ausparkvorgang, als sich besagtes Fahrzeug aus Richtung Buchenstraße kommend ihr näherte und sie an der linken Fahrzeugfront touchierte. Anschließend hielt der Unfallverursacher an und unterhielt sich kurze Zeit mit der 30-Jährigen. Einen Personalienaustausch verweigerte er jedoch und setzte seine Fahrt in der Folge fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0761-882 3100 zu melden.

