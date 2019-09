Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Wieden: Einbruch in Hotel - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In ein Berghotel im Wiedener Eck wurde in der Nacht von Mittwoch, 18.09.2019 auf Donnerstag, 19.09.2019 eingebrochen. Der oder die Täter drangen zwischen 00.30 Uhr und 07.00 Uhr über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Im Thekenbereich wurde eine Schublade aufgehebelt und Bargeld sowie ein Servicegeldbeutel entwendet. Im Rezeptionsbereich wurde ins Büro eingebrochen und ebenfalls Bargeld gestohlen. Die Täterschaft verließ das Hotel auf gleichem Wege. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in Oberwieden und Umgebung gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell