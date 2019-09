Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 19.09.2019, in Rheinfelden verletzt. Gegen 17:45 Uhr war die 19 Jahre alte Frau auf der Eichbergstraße stadtauswärts unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Hertener Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lieferwagens missachtete. Sie wurde von der Front angestoßen und auf die Straße geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind ihre Verletzungen nicht allzu schwer. Sowohl das Fahrrad als auch der Lieferwagen wurden nur geringfügig beschädigt.

