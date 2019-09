Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Dackeldame beim Spazieren gehen entwischt und von der Feuerwehr zur Polizei gebracht - Glückliches Ende für Wicki

Freiburg (ots)

Auf einer Fahrt nach Schopfheim sahen am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 12.50 Uhr, zwei Feuerwehrmänner eine einsame Rauhaardackelhündin am Straßenrand sitzen. Sie hielten an und nahmen das zutrauliche Tier mit. Die Feuerwehrmänner brachten die Dackeldame zum Polizeirevier nach Schopfheim, wo die Hündin versorgt und auf den Namen "Frau Meier" getauft wurde. Nach verschiedenen Abklärungen wurde sie zum Tierarzt gebracht, um einen möglichen Chip unter der Haut auslesen zu lassen. Noch während den weiteren Abklärungen meldete sich die 58 Jahre alte Besitzerin bei der Polizei. "Wicki", wie die Hündin richtig hieß, war ihr beim gemeinsamen Spaziergang entwischt und konnte trotz Suche nicht mehr aufgefunden werden. Sie kam zum Polizeirevier und konnte ihre Hündin wohlbehalten und überglücklich in die Arme schließen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell