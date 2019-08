Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesautobahn

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch, 31.07.2019, eine 23-Jährige schwer verletzt worden. Sie ist auf der Bundesautobahn (BAB) 7 in Höhe der Anschlussstelle Laatzen gegen die Mittelschutzplanke geprallt und hat einen weiteren Wagen touchiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau mit einem Opel Corsa gegen 16:00 Uhr in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Die 23-Jährige beabsichtigte, von dem mittleren Fahrstreifen nach links zu wechseln, bemerkte dann aber, dass sich auf dieser Spur ein BMW näherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog die Frau ihren Wagen zurück auf die mittlere Spur. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde sie dann auch gegen den BMW geschleudert, der sich zu dem Zeitpunkt etwa auf gleicher Höhe befand. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 23-Jährige schwer verletzt. Der 46-Jährige im BMW erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro. /ahm, has

