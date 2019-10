Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181019-931: Diebstahl verhindert - Zeugen gesucht

Hückeswagen (ots)

Vermutlich bei der Suche nach Diebesgut ist am Donnertagabend (17. Oktober) eine verdächtige Person im Industriegebiet Wiehagen beobachtet worden - sie konnte unerkannt flüchten. Gegen 22.50 Uhr hatte ein Wachdienst die Person auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in der Industriestraße entdeckt, woraufhin die Person umgehend flüchtete. Eine nähere Beschreibung ist im Moment nicht vorhanden. Wer zur entsprechenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell