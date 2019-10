Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171019-928: Vandalismus auf Schulhof

Engelskirchen (ots)

Auf dem Schulhof einer Grundschule in Engelskirchen-Loope haben Unbekannte zwischen 15.00 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch (15./16. Oktober) offenbar ein Trinkgelage abgehalten und zudem ein Zufahrtstor erheblich beschädigt. Am Mittwochmorgen fanden sich auf dem Schulgelände die Reste des Treffens vor - neben Chipstüten waren dies vor allem die geleerten Behältnisse alkoholischer Getränke in Form von Bier, Sekt und Hochprozentigem, wobei einige der Flaschen in Scherben auf dem Boden lagen. Vermutlich vom Alkohol enthemmt bogen die Unbekannten das Metalltor zum Schulhof entgegen der eigentlichen Öffnungsrichtung auf, so dass das Tor ersetzt werden muss. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell