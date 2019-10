Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171019-927: Einbrüche zur Tageszeit

Hückeswagen, Gummersbach, Bergneustadt (ots)

Drei Wohnungseinbrüche hat die Polizei am Mittwoch aufgenommen - in mindestens zwei Fällen kamen die Einbrecher zur Tageszeit.

In Hückeswagen nahmen die Diebe ein Einfamilienhaus in der Straße "Waager Delle" ins Visier. Zwischen 09.30 und 15.45 Uhr warfen die Täter mit einem Stein eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld, ein Tablet sowie eine Fotokamera. Vermutlich hat eine heimkehrende Hausbewohnerin die Täter gestört, da sie beim Betreten des Hauses ein ungewöhnliches Geräusch vernommen hatte.

In der Kölner Straße in Gummersbach-Rebbelroth drangen Unbekannte in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses ein, nachdem sie zunächst eine Glasscheibe der Hauseingangstür zerstört hatten. An einer Wohnungstür befanden sich weitere Beschädigungen; offenbar konnten die Täter die Türe aber nicht öffnen. Ein im Hausflur aufgefundener, großer Kerzenständer aus Metall konnte bislang nicht zugeordnet werden; eventuell ist dieser von den Einbrechern zurückgelassen worden. Die Tatzeit lag in diesem Fall in der Zeitspanne von 05.00 bis 16.15 Uhr.

Für einen Einbruch in der Bergneustädter Südstraße kommt der Zeitraum von 18.00 Uhr am Sonntag (13. Oktober) und ebenfalls 18.00 Uhr am Mittwoch in Frage. Hier hatten die Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren anschließend in das Einfamilienhaus eingestiegen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Die Notrufnummer 110 sollte dagegen gewählt werden, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken.

