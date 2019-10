Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171019-929: Motorroller prallt vor Baum - 41-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Waldbröl (ots)

Mit einem Motorroller ist am Mittwochabend (16. Oktober) ein 41-Jähriger auf der Oberbröler Straße (L 339) verunglückt. Gegen 21.30 Uhr war der Nümbrechter in Richtung Waldbröl-Zentrum gefahren, als er in einer leichten Linkskurve plötzlich ins Schlingern geriet. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss gegen einen Baum, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Notarzt versorgte den Verunglückten am Unfallort, bevor ihn ein Krankenwagen in ein Krankenhaus einlieferte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er 41-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell