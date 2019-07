Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: 14-jährige Ladendiebin kratzt und beißt

Duisburg (ots)

Am Dienstag (9. Juli) beobachtete ein Mitarbeiter (24) eines Discount-Geschäftes auf der Kirchstraße gegen 14:30 Uhr ein Mädchen (14), das sich außerhalb des Geschäftes zwei Packungen Seifenblasenmischung in eine Klauschürze packte. Als der 24-Jährige die junge Diebin ansprach, wollte sie wegrennen. Er packte die 14-Jährige am Arm - sie biss zu. Mit Hilfe der Filialleiterin (42) und eines unbeteiligten Zeugen (19) gelang es, die Täterin auf dem Boden zu fixieren. Als die verständigten Polizisten eintrafen, fanden sie bei der Durchsuchung weitere Verkaufsartikel aus dem Geschäft in der Kleidung des Mädchens. Die Beamten nahmen die Diebin mit zur Wache, stellten ihre Personalien fest und schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Als ihr Onkel (32) sie abholte, erkannten die Beamten in ihm einen alten Bekannten. Auch er rückte bereits mehrfach in den Fokus polizeilicher Ermittlungen. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell