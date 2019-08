Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bundespolizei sucht Eigentümer eines gestohlenen Fahrrades

Plauen (ots)

Bei der Bundespolizei in Klingenthal wird derzeit ein schwarzes Mountainbike verwahrt, welches am 21. Juli 2019 am oberen Bahnhof in Plauen gestohlen wurde.

Dank eines Zeugenhinweises konnte der Dieb durch Bundespolizisten auf frischer Tat gestellt und der Strafverfolgung zugeführt werden. Das sichergestellte Fahrrad scheint bislang jedoch niemand zu vermissen.

Deshalb sucht die Bundespolizei auf diesem Weg den Eigentümer. Dieser wird gebeten, es bei der Bundespolizei in Klingenthal gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises abzuholen.

