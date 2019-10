Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181019-934: Falsche Enkelin erbeutet Bargeld

Radevormwald (ots)

Bei einem Enkeltrickbetrug haben unbekannte Täter am Donnerstag (17. Oktober) in Radevormwald-Krebsöge Bargeld erbeutet.

Eine junge Frau hatte sich gegen Mittag telefonisch bei ihrem Opfer gemeldet und sich als Enkelin vorgestellt. Sie sei gerade in einem Autohaus und benötige noch dringend Bargeld, gab die vermeintliche Enkelin vor. Dabei schilderte sie ihr Anliegen am Telefon so überzeugend, dass ihr argsloses Opfer Geld von der Bank abhob und dieses gegen 16.00 Uhr an einen angeblichen Notar übergab, der das Geld im Auftrag an der Haustüre abholte.

Dieser Komplize der Anruferin war etwa 50 Jahre alt, knapp 160 cm groß und von korpulenter Statur. Er war augenscheinlich südländischer Herkunft, hatte dunkle Haare, einen ausländischen Akzent und trug dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr im Bereich Krebsöge verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Immer wieder sind Betrüger mit diesem Trick erfolgreich. Durch einen geschickten Gesprächseinstieg (Beispiel: "Weißt du wer hier ist?") entlocken sie ihrem anvisierten Opfer einen Namen, den sie dann im weiteren Verlauf anwenden, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Anschließend schildern die Betrüger immer eine Situation, in der sie umgehend Geld benötigen und liefern gleichzeitig eine Erklärung mit, weshalb sie das Geld nicht selbst abholen können, da der Betrug ja dann sofort aufflöge.

Betrüger sind sehr erfindungsreich und entwickeln immer neue Maschen, um ihre Opfer hinters Licht zu führen. Mit einem einfachen Verhaltensgrundsatz lassen sich derartige Taten verhindern: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen!

