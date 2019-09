Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - BMW entwendet

In der Zeit von Sonntag, 29. September 2019, 15.00 Uhr, bis Montag, 30. September 2019, 07.23 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen BMW 440i xDrive, der unter einem Carport an der Straße Hoher Esch stand. An dem Pkw waren zum genannten Tatzeitraum die amtlichen Kennzeichen VEC-DY 440 angebracht. Es entstand Sachschaden im Wert von etwa 80.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Pedelec entwendet

Am Sonntag, 29. September 2019, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein E-Bike, das an der Wiesenstraße auf dem Parkplatz des dortigen Aldi-Marktes stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Dinklage - Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Montag, 30. September 2019, brachen unbekannte Täter am Dohlenweg einen Daimler ML 300 und an der Straße Zum Schürbusch einen VW Touran auf. Aus den beiden Fahrzeugen wurden die fest installierten Navigationssysteme entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Schule

Am Montag, 30. September 2019, beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 00.08 Uhr bis 00.26 Uhr den Außentoilettenbereich einer Schule an der Vitusstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zum genannten Zeitpunkt fünf Personen an der Tatörtlichkeit aufgehalten haben. Außerdem wurden dort zwei bislang unbekannte Pkw vorgefahren sein. Wer kann Angaben zu den Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 30. September 2019 kam es gegen 05.15 Uhr auf der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum genannten Zeitpunkt befuhr ein 35-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad den Radweg der Münsterstraße in Richtung Stadtmitte. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr, vermutlich mit einer weißen Mercedes Limousine, die Welper Straße, hielt erst an der Einmündung, fuhr dann jedoch an und kollidierte mit dem Vechtaer. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell