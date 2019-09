Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 30. September 2019, um 23.30 Uhr, befuhr eine 21-Jährige aus Vechta die Dinklager Straße stadtauswärt mit einem Pkw und bog in den Kreisel ein. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Melle fuhr von der Bundesstraße 214 aus Richtung Steinfeld kommend in den Kreisverkehr ein und übersah die bereits im Kreisverkehr fahrende 21-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Damme - Körperverletzung

Am Samstag, 28. September 2019, um 02.25 Uhr, gerieten zwei 19-Jährige aus Damme und Neuenkirchen-Vörden in Streit. Dabei wurde der 19-Jähriger aus Neunkirchen-Vörden durch einen Faustschlag verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. und mit dem Rettungswagen zum Dammer Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 28. September 2019, 04.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in Vechta, Kolpingstraße, die Heckscheibe eines Pkw Peugeot ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell