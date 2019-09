Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand eines Mehrfamilienhauses

Am 29. September 2019 kam es gegen 19.37 Uhr an der Kolpingstraße zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Bei dem Haus handelt es sich um ein zweiteiliges, dreigeschossiges Haus mit jeweils neun Wohneinheiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 19-jähriger Anwohner, der eine Wohnung im zweiten Obergeschoss bewohnte, Speiseöl in einem Topf erhitzen wollen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der gesamte Topf in Brand. Der Versuch, den brennenden Topf ins Freie zu bringen, schlug fehl. Das Feuer, wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta, Wildeshausen, Damme, Langförden und Steinfeld, gelöscht. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrkräfte mit drei Drehleitern im Einsatz. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Anwohner (näheres derzeit nicht bekannt) wurden evakuiert. Der 19-Jährige erlitt durch das Feuer Brandverletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350.000 Euro.

