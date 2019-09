Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen

Am Samstag, 28. September 2019, kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Zunächst kam es gegen 14.15 Uhr an einer Gaststätte an der Bgm.-Heukamp-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei männliche Verdächtige im Alter von 22 bis 26 Jahren stehen im Verdacht drei Verantwortliche der Gaststätte im Alter von 32 bis 38 Jahren durch Schläge und Tritte leicht verletzt zu haben. Am Abend kam es dann gegen 21.35 Uhr vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer weiteren Auseinandersetzung. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger vom Nachmittag wurde von einer etwa 20-köpfigen Personengruppe angegriffen. Zunächst wurde der Wagen mit Schlagwerkzeugen beschädigt. Als aus der Gaststätte weitere Personen zu der Auseinandersetzung hinzukamen, kam es zu mehreren Körperverletzungen, u.a. auch mit Schlagwerkzeugen. Durch unverzüglich eingreifende Polizeikräfte konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Außerdem wurden mehrere verdächtige Fahrzeuge kontrolliert. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatverdächtigen wurden unmittelbar aufgenommen und dauern an.

Ermke - Alkoholisiert verunfallt

Am Sonntag, 29. September 2019, kam es um 12.47 Uhr auf der Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Leitpfosten zusammen und kippte mit seinem Wagen auf die Seite. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 29. September 2019, kam es um 17.15 Uhr auf der Eichenallee zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln und sein 31-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg befuhren den Herzog-Erich-Weg in Richtung Zum Desum. An der Kreuzung zur Eichenallee übersah der Fahrer den Pkw einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin aus Lohne, die von links kam. Durch den Zusammenstoß wurden der 31-Jährige und die Lohnerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

