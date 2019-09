Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung -Nachtrag-

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Körperverletzung nach einem Fussballspiel

Am Freitag, 27.09.2019, gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Sportplatz an der Hasestraße, nach einem Fussballspiel, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Quakenbrück, 21 und 23 Jahre alt sowie zwei Männern aus Essen, 54 und 58 Jahre alt. Bei dieser Auseinandersetzung wurden die beiden Essener leicht verletzt. Ermittlungen bzgl. des Anlasses dieser Tat dauern an.

