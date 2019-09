Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 28.09.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahndungserfolg nach Ladendiebstahl Am Freitagnachmittag kommt es 14:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei einem Sportwarengeschäft an der Falkenrotter Straße. Der Täter nimmt hierbei von einem Kleiderständer im Außenbereich des Ladens eine Jacke und zieht diese an. Anschließend reißt er das Preisschild ab und entfernt sich. Nach einer kurzen Fahndung kann der Täter im Innenstadtbereich Vechtas durch die alarmierte Polizei angetroffen treffen. Das Diebesgut wird ausgehändigt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 28.09.2019, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Wiesenstraße in Lohne aus Richtung Bruchweg in Richtung Bakumer Straße. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss alkoholischer Getränke, fuhr er zunächst über eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Gartenmauer, lenkte den Pkw nach links über die Fahrbahn in einen Metallzaun und fuhr gegen einen dahinterstehenden Baum. Am Pkw entstand hoher Sachschaden. Da der Lohner unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand (Alcomatentest: 2,04 Promille), wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Damme - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum von Freitag, dem 27.09.2019, gegen 23:00 Uhr, bis Samstag, dem 28.09.2019, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw den Asternweg in Damme. Im Zuge dessen beschädigte sie den linksseitigen Zaun, der sich auf dem Grundstück des Wohnhauses Nr. 31 befindet. Anschließend entfernte sie sich vom Verkehrsunfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der Zaun erheblich beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen bislang nicht vor.

Lohne - Zwei Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis Gegen 02:25 Uhr hielt die Polizei Freitagnacht eine 23-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw am Windmühlenberg an. Diese konnte lediglich einen in Deutschland nicht mehr gültigen moldawischen Führerschein vorzeigen, so dass gegen sie ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Der Ehemann und Halter (31 J.) des Pkw saß hierbei auf dem Beifahrersitz und ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde daher ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

