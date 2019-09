Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Tarmstedt. Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Poststraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Tarmstedter Polizei nach möglichen Augenzeugen. Ein Kunde hatte seinen schwarzen VW Golf Variant zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr in Höhe des Geschäftseingangs geparkt. In diesen zehn Minuten muss ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gefahren sein. Dabei entstand ein Sachschaden von rund dreitausend Euro. Da zu diesem Zeitpunkt reger Kundenverkehr auf dem Parkplatz herrschte und es ein lautes Unfallgeräusch gegeben haben dürfte, könnten Anwesende darauf aufmerksam geworden sein. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04283/777.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell