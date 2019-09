Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Diebstahl aus Garage bleibt Koffer zurück - Polizei sucht Eigentümer ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die Ermittler der Rotenburger Polizei suchen derzeit nach dem Eigentümer eines rot-schwarzen Koffers, den ein unbekannter Täter nach einem Diebstahl am Tatort zurückgelassen hat. Ende August ist der auffällige Koffer plötzlich in der Garage eines Wohnhauses am Saarlandweg aufgetaucht. Der Eigentümer hatte am frühen Nachmittag die Garage aufstehen lassen, als er für eine Stunde zum Einkaufen fuhr. Bei seiner Rückkehr versperrte ihm der Koffer den Weg. Dafür fehlten einige Werkzeuge aus seiner Garage. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

