Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Drohne bei der Polizei - ein neues Einsatzmittel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sittensen A1 (ots)

Ein leises Surren und sechs leuchtende LED's in der Luft, lassen die neue Drohne der niedersächsischen Polizei am Himmel gut erkennen. Dieser Anblick wurde auch den etwa 30 Teilnehmern des 176. Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg, am gestrigen Abend zuteil. Im Rahmen eines Pilotprojektes der Polizei Niedersachsen kommt seit April dieses Jahres ein sogenanntes Unmanned Aerial System (UAS) immer häufiger zum Einsatz. Polizeikommissar Jan Ludwigkeit von der Polizeiinspektion Buchholz gehört zu den speziell geschulten "Piloten" dieses Flugobjektes und konnte den Zuhörern anschaulich die Einsatzmöglichkeiten aufzeigen. Das kompakte und hochmoderne Flugobjekt könne schnell und einfach die polizeiliche Arbeit aus der Luft unterstützen. So sei die Drohne mit einer hochauflösenden als auch einer Wärmebildkamera einsetzbar und liefere bei der Suche nach vermissten Personen, der Aufklärung von Gefahrenlagen oder auch der Aufnahme von Verkehrsunfällen gestochen scharfe Bilder in Echtzeit. Hierdurch werde gerade bei Verkehrsunfällen oder auch großen Brandobjekten die fotografische Dokumentation vor Ort deutlich vereinfacht. Mithilfe dieser Aufnahmen könne im Nachgang unter anderem ein Orthofoto oder eine dreidimensionale Darstellung gefertigt werden. Hierin bestehe ein weiterer großer Vorteil, da man sich in den gefertigten 3D-Darstellungen nahezu frei bewegen könne. Dies komme beispielsweise einer Begehung eines Brandortes sehr nahe und minimiere dabei die Gefahren für die Brandermittler der Polizei, so PK Ludwigkeit. In der zurückliegenden Zeit sei dieses Einsatzmittel bereits mehr als 50 Mal eingesetzt worden. Unter anderem führte dies beispielsweise dazu, dass ein unwegsamer Gefahrenbereich, im Rahmen einer kontrollierten Sprengung einer aufgefundenen Weltkriegsbombe, schnell für sicher erklärt und die Gefährdung von Menschen ausgeschlossen werden konnte. Auch sei es mithilfe der Drohne möglich die fotografische Dokumentation einer ausgedehnten Unfallstelle deutlich zu beschleunigen, was unter anderem das schnellere Aufheben von Straßensperren ermögliche, wusste PK Ludwigkeit zu berichten. Im Anschluss an die interessante Vorstellung konnten sich die Stammtischbesucher dann noch von den Flugeigenschaften der Drohne überzeugen, was sichtlich für Begeisterung sorgte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

-ESD BAB Sittensen-

PHK Jens Platen

Telefon: 04282/594 14 - 0

E-Mail: fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell