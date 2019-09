Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahl nach der Scheunenfete - Täter von Security geschnappt ++ Ungebeten Gäste ++ Sachbeschädigung am Restaurant ++

Rotenburg (ots)

Diebstahl nach der Scheunenfete - Täter von Security geschnappt

Ebersdorf. Security-Kräfte haben in der Nacht zum Sonntag im Rahmen einer Scheunenfete an der Straße Alter Kirchweg einen Jugendlichen geschnappt, der im Verdacht steht, zuvor zwei Oberlenker von Ausstellungstraktoren abgebaut zu haben. Der junge Mann war den Sicherheitsmitarbeitern am frühen Morgen aufgefallen, weil er ungewöhnliche Dinge bei sich trug. Darauf angesprochen, warf er die Teile schnell weg. Er habe nichts in den Seitenraum geworfen, so der Jugendliche gegenüber der Security. Im Schein ihrer Taschenlampen fanden die Mitarbeiter jedoch zwei Oberlenker. Die hinzugerufene Bremervörder Polizei fand schnell heraus, dass es sich um Teile von zwei zu Werbezwecken ausgestellten Traktoren handelte. Auch gegenüber den Beamten bestritt der junge Mann zunächst den Diebstahl. Später räumte er die Tat reumütig ein. Weil er dabei alkoholisiert war, musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurde er dort von Angehörigen abgeholt.

Ungebeten Gäste

Eversen. Durch eine angelehnte Terrassentür sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Bünte eingedrungen. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr nahmen sie aus der Wohnung Bargeld und Tabakwaren mit. Dann machten sie sich damit unerkannt aus dem Staub.

Sachbeschädigung am Restaurant

Scheeßel. Unbekannte Vandalen waren in der Nacht zum Sonntag in der Zevener Straße unterwegs. Sie beschädigten den Briefkasten und das Metallgitter eines Heizstrahlers eines Restaurants. Sachdienliche Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/985950.

