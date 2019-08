Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach Unfall mit Motorradfahrer auf der Hansalinie gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A1. Ein 22-jähriger Mann aus Hamburg befuhr mit seinem Motorrad die A1 auf Höhe der Anschlussstelle Heidenau in Fahrtrichtung Bremen. An der Anschlussstelle Heidenau fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW auf die BAB auf und wechselte vom Einfädelungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der junge Motorradfahrer auf dem ersten Überholfahrstreifen. Obwohl beide Fahrzeugführer Blickkontakt zueinander hatten und der PKW-Fahrer den Motorradfahrer gesehen haben muss, wechselte dieser die Spur nach links und stieß seitlich mit dem Motorradfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß geriet der Kradfahrer zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde der junge Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern. Zeugen konnten angeben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen PKW, möglicherweise mit schwedischem Kennzeichen, handelte. Die Autobahnpolizei Sittensen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverurusacher machen können, sich telefonisch unter 04282-59414-0 zu melden.

