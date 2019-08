POL-ROW: ++ Rollerfahrer fährt betrunken im Slalom durch die Fußgängerzone ++ Unfallflucht wird beobachtet ++ 8-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Werkzeugkiste aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rollerfahrer fährt betrunken im Slalom durch die Fußgängerzone

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagabend die gefährliche Alkoholfahrt eines jungen Mannes auf einem Motorroller durch die Rotenburger Innenstadt gestoppt. Der 20-jährige hatte sich das Kleinkraftrad zuvor auf dem Gelände der Rotenburger Werke an der Lindenstraße von einem Bekannten "ausgeliehen". Gemeinsam mit einer Freundin brauste er ohne Helm davon. Im weiteren Verlauf berichteten Zeugen der Polizei über Notruf von einem jungen Rollerfahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit und im Slalom gemeinsam mit einer Mitfahrerin durch die Große Straße rase. In der Rostocker Straße traf die Polizei auf die gesuchte Rollerbesatzung. Mittlerweile saßen drei Personen auf dem kleinen Flitzer. Als sie die Polizei erblickten, sprangen alle ab, ließen den Roller zurück und flüchteten. In der Schweriner Straße konnte die Polizei den 20-Jährigen und eine 18-jährige Frau fassen. Es stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller ist. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Werkzeugkiste aufgebrochen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag auf einem Grundstück an der Straße Auf dem Praun eine verschlossene Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines Firmentransporters aufgebrochen. Daraus stahlen sie ein Lasergerät und eine Flex. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Unfallflucht wird beobachtet

Rotenburg. Beim Rückwärtsfahren in einer Auffahrt an der Lindenstraße hat ein 74-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag zwei Grundstückbegrenzungssteine beschädigt. Doch anstatt den Schaden zu melden, setzte er die Fahrt fort. Über ein Kennzeichenfragment, das Zeugen vom Fahrzeug abgelesen hatten, ermittelte die Polizei den Verursacher im Rahmen einer Fahndung. Der Mann muss sich wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

8-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Kanalstraße ist am Mittwochmorgen ein 8-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Gnarrenburg hatte den Jungen gegen 7.40 Uhr beim Einparken vermutlich übersehen. Der kleine Radler kam zu Fall und zog sich dabei Schürfwunden zu.

