Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Radfahrer bei Unfall verletzt ++ GPS-Empfänger vom Traktor gestohlen ++ Täter knacken Firmenfahrzeuge ++ Zeuge meldet Fahrraddiebstahl - Zevener Polizei schnappt den Dieb ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Radfahrer bei Unfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ludwigstraße/Alte Straße sind am Mittwochabend ein Radfahrer und ein Autofahrer verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Stade war gegen 18 Uhr auf der Ludwigstraße unterwegs und wollte die Alte Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er den von rechts auf dem Geh- und Radweg der Alten Straße kommenden 67-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 67-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand: mehr als 1,7 Promille. Nach der ärztlichen Versorgung wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.600 Euro.

GPS-Empfänger vom Traktor gestohlen

Rhade. In der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Täter in der Straße Burgdamm ein hochwertiges Fahrzeugteil von einem Ackerschlepper gestohlen. Gegen 1.30 Uhr montierte der Unbekannte vom Dach eines John Deere-Traktors den GPS-Empfänger ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Täter knacken Firmenfahrzeuge

Heeslingen/Nartum/Sick/Winkeldorf. In der Nacht zum Mittwoch ist eine Bande von Fahrzeugaufbrechern durch die Mitte des Landkreises gezogen ist. Dabei wurden mindestens sechs Handwerkerfahrzeuge gewaltsam geöffnet. In der Marktstraße in Heeslingen waren zwei Firmentransporter eines Heizungstechnik- und Klimabetriebs Ziel der Unbekannten. Daraus stahlen sie einen Akkuschrauber, einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine und anderes Werkzeug. Aus dem Fiat Ducato einer anderen Firma nahmen sie hier ebenfalls Werkzeug mit. In der Hauptstraße in Nartum schlugen die Täter die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs ein und machten auch hier Beute. Mit einer Trennmaschine und Werkzeugen zogen sie zum nächsten Tatort. Auf dem Parkplatz gegenüber eines Hotels in Sick versuchten sie ebenfalls einen Firmentransporter aufzubrechen. Hier verkeilte sich das Schloss und die Täter blieben erfolglos. Möglicherweise haben sie deshalb den Vorderreifen eines daneben geparkten VW Passat zerstochen. Die Polizei hält es für möglich, dass die Unbekannten auch für den Aufbruch eines VW Crafters an der Großen Straße in Winkeldorf verantwortlich sind. Daraus nahmen die Täter im gleichen Zeitraum hochwertige Baumaschinen mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zeven unter Telefon 04281/93060.

Zeuge meldet Fahrraddiebstahl - Zevener Polizei schnappt den Dieb

Zeven. Ein aufmerksamer Zeuge hat die Zevener Polizei zu Beginn der Woche auf die Spur eines Fahrraddiebes gebracht. Der Mann beobachtete einen 40-jährigen Zevener dabei, wie er ein hochwertiges E-Bike an sich brachte. Durch die detaillierte Täterbeschreibung konnte eine Streifenbesatzung den Gesuchten ausfindig machen. Neben dem gestohlenen E-Bike, fanden die Beamten im Keller eines Mehrparteienhauses zwei weitere gestohlene Fahrräder. Eines davon war ebenfalls ein Elektrofahrrad.

Soldat muss Traktor ausweichen und verunglückt schwer

Taaken. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 202 zwischen Bittstedt und Taaken ist am Mittwochvormittag ein 23-jähriger Soldat aus Munster schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 11 Uhr mit einem Mercedes-Geländewagen der Bundeswehr in Richtung Bittstedt unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Ackerschlepper mit angebautem Mulcher entgegenkam. Der 23-Jährige versuchte dem überbreiten Fahrzeug nach rechts auszuweichen, kam dabei aber auf den Grünstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über den Geländewagen und überschlug sich im Seitenraum. Der Fahrer des Schleppers bemerkte den Unfall vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Beamte der Polizeistation Sottrum konnten den Landwirt noch am gleichen Tag ermitteln.

Autofahrerin verursacht Auffahrunfall

Bremervörde. Durch Unachtsamkeit ist es am Mittwochmorgen in der Neuen Straße zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Nordkreis hatte gegen 8 Uhr nicht erkannt, dass ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Cuxhaven mit seinem Mercedes verkehrsbedingt halten musste. Die junge Frau fuhr mit ihrem Volvo auf den stehenden Wagen auf. Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell