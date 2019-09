Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für Sonntag, 29.09.19 für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 28.09.19, 19.45 h, wurde durch Zeugen ein Fahrradfahrer in Barßel auf der Oltmann-Strenge-Straße gemeldet, welcher bereits mehrfach mit einem Pedelec zu Fall gekommen war. Der 26 -jährige Barßeler war nach Zeugenangaben in Schlangenlinien gefahren und benötigte hierzu den gesamten Radweg und zeitweise auch die Straße. Durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung wurde die stark alkoholisierte Person zwecks Blutentnahme dem Krankenhaus zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 %o. Ein Ermittlungsverfahren wurden gegen den Barßeler eingeleitet.

