Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl aus Gaststätte

Am Sonntag, den 29.September 2019, zwischen 02.40 Uhr und 07.45 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise in eine Gaststätte an der Hauptstraße und entwendeten dort zwei Geldbörsen und eine Wechselgeldkasse. Der entstandene Schaden beträgt etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 29.September 2019 befuhr ein 30-jähriger Garreler mit seinem PKW die Industriestraße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführe unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Garrelers sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am 29.September 2019, gegen 20.41 Uhr befuhr ein 20-jähriger Saterländer mit seinem PKW, Opel die Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Aurich. Hinter ihm befand sich ein schwarzer SUV. Zwischen der Abfahrt Ramsloh und Strücklingen fuhr der SUV auf den Opel auf, der daraufhin gegen die Leitplanke fuhr. Der Fahrzeugführer des SUV entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Saterländers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell