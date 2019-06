Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Älterer Mann in Wohnung überfallen

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es an der Straße Deichort zu einem Überfall auf einen 83-jährigen Mann gekommen. Zwei bislang unbekannte, maskierte Täter drangen gegen 2.30 Uhr durch ein Schlafzimmerfester in die Wohnung des Seniors ein. Sie bedrohten den Mann mit einem spitzen Gegenstand, kappten die Telefonleitung und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen. Nach etwa 30 bis 45 Minuten flüchteten die Männer mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt aktuell noch nicht vor. Sie sollen 35 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide sprachen deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

