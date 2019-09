Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Lastwagenfahrer fährt auf Parkplatz Fußgänger an

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Lastwagenfahrer aus Bottrop auf dem Parkplatzes eines Baumarktes an der Ruhrölstraße einen 71-jährigen Bottroper Fußgänger an. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

