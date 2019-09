Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verkehrsunfall - eine Schwer- und zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, fuhren ein 33-Jähriger aus Datteln, mit seinem 3-Jährigen Mitfahrer, und eine 21-Jährige aus Herne mit ihren Autos auf der Ahsener Straße in Richtung Süden. Der 33-Jährige wollte nach links in den Drievener Weg abbiegen. Dies bemerkte die 21-Jährige zu spät und fuhr auf das Auto des 33-jährigen auf. Die Hernerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Der Dattelner und der 3-Jährige verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand 5.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell