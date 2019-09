Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrerin stürzt auf dem Bruchweg

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 17:30 Uhr, fuhr eine 18-jährige Rollerfahrerin aus Recklinghausen auf dem Bruchweg in Richtung Norden. Aus unklarer Ursache bemerkte sie zu spät, dass Fahrzeuge vor ihr bremsen mussten. Sie versuchte noch ihren Roller abzubremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. An dem Roller entstand 150 Euro Sachschaden.

