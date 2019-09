Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 17:20 Uhr, überquerte ein 80-jähriger Fußgänger aus Recklinghausen mit einem Handwagen die Hochstraße in Höhe der Baumstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 53-jährige Rollerfahrerin aus Recklinghausen fuhr auf der Hochstraße. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Fußgänger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte nach kurzer Fahndung angetroffen werden. An dem Roller entstand nur geringer Sachschaden.

