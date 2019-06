Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Gerlingen mit einem Leichtverletzten; Jettingen: Besonders schwerer Diebstahl aus Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Unfallflucht in Gerlingen mit einem Leichtverletzten

Am Freitag gegen 22:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem schwarzem PKW, vermutlich Kombi, Teilkennzeichen LB-K..., die Blumenstraße. Auf Höhe Hausnummer 7 scherte er nach links aus, um an parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei übersieht er den entgegenkommenden 16-jährigen Rollerfahrer, touchiert ihn hinten links, weshalb dieser zu Sturz kommt und leicht verletzt wird. Der unbekannte Fahrzeuglenker bremst kurz ab, setzt dann aber seine Fahrt in Richtung Gerlingen fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. des flüchtigen Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel.: 07156 43520, in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Diebstahl aus Schulgebäude in Jettingen

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Gemeinschaftsschule Jettingen ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die Schule befindet sich teilweise im Rohbau/Umbau. Im Erdgeschoss und im Sekretariat wurden Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt. Über den entstandenen Sachschaden kann ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell