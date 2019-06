Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rabiate Ladendiebe; Ludwigsburg: Schlägerei und versuchter Diebstahl am Akademiehof; Ludwigsburg: Fahrradsturz unter Alkohol

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Rabiate Ladendiebe

Am Freitag gegen 20:00 Uhr konnten im Einkaufszentrum Breuningerland Ludwigsburg durch zwei Ladendetektive vier Personen beobachtet werden, welche eine größere Menge an T-Shirts in mitgeführte Papiertaschen packten und anschließend den Kassenbereich passierten. Hierbei wurden die 4 Männer von den Ladendetektiven angesprochen, woraufhin es im weiteren Verlauf zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Tätern und den Detektiven kam. Mehrfach stießen die Täter in abwechselnder Besetzung die beiden geschädigten Mitarbeiter, woraufhin es ihnen gelang, im Besitz des Diebesguts zu bleiben. Im Anschluss gelang den 4 Tätern die Flucht aus dem Einkaufszentrum über den Parkplatz. Einer der geschädigten Detektive konnte gute Fotoaufnahmen der Täterschaft fertigen. Es handelte sich bei den Tätern um vier männliche Personen, Mitte bis Ende 20 Jahre, südosteuropäisches Aussehen, alle von schlanker Statur. Einer der Täter trug ein schwarzes Basecap, ein dunkles T- Shirt mit auffälligen Blumenmotiven, eine kurze Jeanshose und weiße Turnschuhe. Ein zweiter Täter trug ein dunkles T- Shirt, eine helle, karierte ¾ Hose und schwarze Turnschuhe. Diese Person hat auffällig abstehende Ohren. Der dritte Täter war mit einer dunklen, kurzen Hose, einem blauen Nikeshirt und einem schwarzen Basecap mit einem Nike-Logo bekleidet. Außerdem trug er links einen Ohrring. Der vierte Täter kann darüber hinaus nicht näher beschrieben werden. Über die Höhe des Stehlgutes können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahles übernommen.

Ludwigsburg: Schlägerei und versuchter Diebstahl am Akademiehof

Am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr kam es in der Mathildenstraße im Bereich des Akademiehofs zu mehreren Zwischenfällen. Entsprechend erster Ermittlungen hatte ein 17-jähriger Jugendlicher versucht, einen Motorroller zu stehlen. Als er bemerkte, dass er durch einen Zeugen beobachtet wurde, ließ er jedoch davon ab und lief zunächst weg. Im Anschluss daran griff dann der 17-Jährige in unmittelbarer Nähe zusammen mit weiteren Begleitern eine Personengruppe an. Hierbei wurden ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger mittels Fäusten attackiert und mit einer Flasche geschlagen. Als die Polizei verständigt wurde, flüchtete die Angreifergruppe. Im Verlauf der Fahndung konnte der 17-Jährige Tatverdächtige schließlich von der Polizei festgestellt werden. Die Suche nach zwei weiteren Mittätern verlief jedoch ohne Erfolg. Sowohl die beiden Opfer, als auch der Tatverdächtige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Als die Kontrahenten später bei der Behandlung im Klinikum Ludwigsburg erneut aufeinander trafen, kam es schließlich zu einem weiteren Polizeieinsatz, welcher dann eine erneute Eskalation verhindern konnte. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.

Ludwigsburg: Fahrradsturz unter Alkohol

Am Freitagabend kurz nach 22.00 Uhr kam es in der Bismarckstraße Höhe Einmündung Heilbronner Straße zu einem Fahrradsturz. Die alleinbeteiligte 75-jährige Fahrerin eines E-Bike zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Außerdem konnten bei der Frau Alkoholgeruch und diverse Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen des Unfallherganges bzw. Personen, die die Fahrradfahrerin im Vorfeld haben fahren sehen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell