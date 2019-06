POL-LB: 10.000,-EUR Sachschaden nach Unfall in Ditzingen; Unbekannte entwenden nicht zugelassenen Roller in Korntal

Polizeipräsidium Ludwigsburg

10.000,-EUR Sachschaden nach Unfall in Ditzingen

Eine 31jährige BMW-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 17.15 Uhr, in Ditzingen die Calwer Straße in Richtung B295. Beim Einbiegen in die B295 missachtete diese die Vorfahrt einer dort fahrenden 27jährigen Opelfahrerin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR.

Unbekannte entwenden nicht zugelassenen Roller in Korntal

Im Zeitraum zwischen Do., 22:00 Uhr, und Fr., 05:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Frankenstraße einen nicht zugelassenen Roller der Marke Kreidler im Wert von ca. 500,-EUR.

