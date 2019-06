POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen; Alkoholunfall in Weil im Schönbuch; Einbrecher in Weil der Stadt geflüchtet; Versuchter Diebstahl in Sindelfingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte am Donnerstag ein Verkehrsunfall, der sich gegen 19:05 Uhr auf der Kreisstraße 1066 ereignete. Ein 43-Jähriger kam aus Richtung Darmsheim und bog mit einem Mercedes von der Aidlinger Straße nach rechts in Richtung Aidlingen auf die Kreisstraße 1066 ein. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen herannahenden 24 Jahre alten Motorradfahrer, der mit seiner gleichaltrigen Mitfahrerin die Kreisstraße von Dagersheim kommend in Richtung Aidlingen befuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte ein Auffahren auf den Mercedes jedoch nicht mehr vermeiden. Es kam zum Sturz, wodurch der 24-jährige Fahrer leichte und seine Mitfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Beide wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weil im Schönbuch: Alkoholisiert unterwegs

Vermutlich weil sich ein 23-Jähriger alkoholisiert an das Steuer eines Renault gesetzt hatte, ereignete sich am Donnerstag gegen 22:10 Uhr in Weil im Schönbuch ein Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Straße "Im Troppel" unterwegs und stieß dort mit einem Nissan zusammen, der entgegengesetzt am Fahrbahnrand geparkt war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von rund 19.000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der anschließenden Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen kam ein 29 Jahre alter Bekannter des 23-Jährigen vor Ort. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert und störte die Unfallaufnahme. Einen erteilten Platzverweis ignorierte der Mann, woraufhin er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht wurde.

Weil der Stadt: Einbrecher flüchtet

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am Mittwoch gegen 23:15 Uhr in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt die Terrassentür eines Wohnhauses. Er betrat anschließend das Schlafzimmer und durchsuchte die Schränke nach Wertvollem. Eine Bewohnerin, die sich zusammen mit einem weiteren Bewohner im Haus aufgehalten hatte, wurde auf ein Geräusch im Schlafzimmer aufmerksam. Als sie sich in diesen Raum begab, sah sie den Eindringling, der daraufhin ohne Diebesgut die Flucht in Richtung der Landesstraße 1182 in Richtung Schafhausen ergriff. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der schlank und etwa 175 cm groß ist. Er hat möglicherweise blonde Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose sowie eine olivfarbene/dunkle beigefarbene Jacke. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Sindelfingen: Versuchter Diebstahl

Nach dem Hinweis zweier Zeugen haben Polizeibeamte am Mittwochabend einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen in Sindelfingen vorläufig festgenommen. Gegen 22:40 Uhr konnten die Zeugen den 36 Jahre alten Mann dabei beobachten, wie er mit einem Gegenstand versucht hatte, die Beifahrertür eines in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße abgestellten Daihatsu aufzubrechen. Auf Zuruf reagierte der mutmaßliche Dieb zunächst nicht. Die Zeugen begaben sich daraufhin zum Fahrzeug und sprachen den 36-Jährigen erneut an. Nachdem sich einer von ihnen als Besitzer des Wagens ausgegeben hatte, suchte der ertappte Mann ohne Beute das Weite und verschwand in ein nahegelegenes Gebäude. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Durchsuchung des betreffenden Gebäudes angeordnet. Hinzugezogene Polizeibeamte haben den 36 Jahre alte Tatverdächtigen, der deutlich alkoholisiert war, in den Räumlichkeiten des Gebäudes schließlich angetroffen. Auf ihn traf die vorhandene Personenbeschreibung zu, woraufhin er vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchtem Diebstahl rechnen.

