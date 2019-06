Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Böblingen: Nur geringe Schäden nach Unwetter

Ludwigsburg (ots)

Gewitter und Starkregen haben in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen am Donnerstagnachmittagkeine größeren Schäden angerichtet. Personen wurden nicht verletzt.

In Eberdingen wurden gegen 18:00 Uhr die Kreisstraßen K 1688 und K1694 durch Schlamm und Geröll überspült. Die Fahrbahnen wurden gesperrt, mit einer Kehrmaschine gereinigt und gegen 00:00 Uhr wieder freigegeben. Aufgrund anfänglich nachfließenden Wassers konnte erst gegen 21:30 Uhr mit der Reinigung begonnen werden. In Markgröningen standen am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr mehrere Straßen kurzfristig unter Wasser. Von der L1141 zwischen Markgröningen und Unterriexingen musste die Feuerwehr Baumteile entfernen. Auf einem Wanderparkplatz bei der Ölmühle trat der Leudelsbach über die Ufer und überflutete einen Wanderparkplatz, sodass einige Fahrzeuge vom Wasser eingeschlossen wurden. In Affalterbach war die K1669 in Richtung Hochdorf von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr wegen Überflutung gesperrt. In Ludwigsburg stürzte ein Baum auf die Reuteallee. Des Weiteren liefen in der Holsteiner Straße in Ludwigsburg sowie im Gmünder Weg in Tamm zwei Keller voll. In derMaulbronner Straße in Sindelfingen wurde ein Baum von einem Blitz getroffen und fiel auf die Fahrbahn. Er wurde durch die Feuerwehr entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell