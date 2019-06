Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: 30-Jähriger nach versuchtem Fahrraddiebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein versuchter Fahrraddiebstahl in Sindelfingen endete für einen 30-Jährigen in Untersuchungshaft. Am Dienstag gegen 17:40 Uhr soll der Tatverdächtige mit einer Zange das Schloss eines Mountainbikes aufgeschnitten haben. Das Fahrrad im Wert von etwa 1.500 Euro stand abgeschlossen in der Tilsiter Straße am Fahrradständer eines Einkaufszentrums. Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und hinderten den Mann an der weiteren Tatausführung. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde durch die hinzugezogenen Beamten zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 30-jährige Deutsche am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl aufgrund der aktuellen versuchten Tat sowie weiterer zurückliegender Diebstahlsdelikte, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

