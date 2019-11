POL-PPWP: Zwei gute Gründe ignoriert...

Polizeipräsidium Westpfalz

Aus zwei Gründen hätte sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch nicht ans Steuer seines Autos setzen dürfen - jetzt muss er damit rechnen, dass er möglicherweise seinen Führerschein für eine Weile abgeben muss.

Der 54-Jährige geriet kurz vor 2 Uhr in der Vogelwoogstraße in eine Verkehrskontrolle. Weil den Polizeibeamten die Alkoholfahne des Mannes auffiel, baten sie ihn um einen Atemtest - dieser zeigte einen Wert von 0,72 Promille an.

Daraufhin gestand der Fahrer, dass er am Vortag auch einen Joint geraucht habe. Er wurde deshalb für einen Urintest zur nächsten Dienststelle gebracht. Da der Teststreifen positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin reagierte, wurde dem Mann auch noch eine Blutprobe entnommen.

Der 54-Jährige muss nun auf jeden Fall mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen. Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

