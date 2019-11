Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher entkommen mit Bargeld

Frankenstein (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus im Schliertal eingedrungen.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Zwischen 7 und 13 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so zunächst in das Wohnzimmer. Dort durchwühlten sie Schränke. Die Täter hielten sich vermutlich länger in dem Haus auf. Denn in allen Zimmer waren Türen und Schubladen von Möbelstücke geöffnet und durchwühlt worden.

Nach ersten Feststellungen entwendeten die Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft brachte keine Hinweise auf die Täter.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |mhm

