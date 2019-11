Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Automatenknacker gesehen?

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein versuchter Automatenaufbruch ist am Dienstag aus Stelzenberg gemeldet worden. Ein Mitarbeiter der Aufstellerfirma stellte am Vormittag fest, dass Unbekannte versucht haben, den Geldschacht des Zigarettenautomaten in der Lindenstraße gewaltsam aufzubrechen. Dabei wurde das Gerät beschädigt.

Bei ersten Ermittlungen vor Ort meldeten sich Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16/.17. November) gegen 1 Uhr zwei junge Männer aufgefallen waren, die sich an dem Automaten zu schaffen gemacht hatten. Als die beiden Unbekannten merkten, dass sie beobachtet werden, rannten sie davon.

Leider verständigten die Zeugen nicht gleich die Polizei. Über die (mutmaßlichen) Täter konnten sie nur sagen, dass sie dunkel gekleidet waren. Einer der beiden war etwa 1,80 Meter groß und hatte ein Kinnbärtchen.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

