Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Körperverletzung und Sachbeschädigung

57537 Wissen, Im Kreuztal (ots)

Am So., 17.03.2019, gegen 02:00 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf eine größere, offensichtlich in Streit geratene Personengruppe vor einer Gaststätte, aus der sich eine Person in Richtung Stadtmitte entfernte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Gaststätte zu Streitigkeiten gekommen war. 3 junge alkoholisierte Männer wurden der Gaststätte verwiesen. Auf der Straße setzte sich der Streit mit anderen Gaststättenbesuchern fort. In deren Verlauf soll ein unbekannter Täter einen 21-Jährigen aus der 3er Gruppe ins Gesicht geschlagen haben. Aus der Personengruppe der 3 jungen Männer heraus schlug ein ebenfalls noch unbekannter Täter eine Scheibe an der Gaststätte ein. Hierbei handelte es sich um die Person, welche kurz zuvor die Personengruppe in Richtung Stadtmitte verließ. Seine beiden Kumpels wollten dessen Personalien nicht verraten. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung werden vorgelegt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell