Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190315.7 Marne: Trunkenheitsfahrt nach Kneipenbesuch

Marne (ots)

In der Nacht zu heute ist es der Polizei dank dem Hinweis von Zeugen gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Marne aufzudecken. Der Dithmarscher musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 0.30 Uhr meldeten sich die Besucher einer Gaststätte und teilten mit, dass sich ein Gast nach zahlreichen alkoholischen Drinks in sein Auto gesetzt hatte, um davonzufahren. Der Versuch, den Beschuldigten an der Trunkenheitsfahrt zu hindern, endete für einen Zeugen mit einer kurzen Fahrt auf der Motorhaube des offensichtlich Betrunkenen. Der fuhr schließlich endgültig davon. An seiner Wohnanschrift traf eine Streife den Fahrzeugführer nicht an. Allerdings fanden Beamte sein Fahrzeug schließlich in der Marner Königstraße auf. Der Insasse stellte sich schlafend und verweigerte zunächst das Öffnen der Tür. Erst als die Einsatzkräfte mit härteren Mitteln drohten, gab der Fahrer nach. Er war offensichtlich alkoholisiert, einen Atemalkoholtest lehnte der 59-Jährige ab. Darauf ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an, behielten seine Fahrzeugschlüssel und den Führerschein ein und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen der Straßenverkehrsgefährdung.

Merle Neufeld

