Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190315.5 Brunsbüttel: Ladendieb gestellt

Brunsbüttel (ots)

Am frühen Donnerstagabend hatten zwei Ladendiebe in Brunsbüttel durch Auslösen eines Diebstahlsalarms auf sich aufmerksam gemacht. Angestellte des Marktes hielten eine Person fest, die andere Person flüchtete aus dem Discounter. Die Polizei stellte den Mann kurze Zeit darauf.

Kurz vor 19.00 Uhr erschien ein Kunde in Begleitung eines jüngeren Mannes an der Kasse eines Marktes in der Max-Planck-Straße und bezahlte seine Waren. Vor dem Verlassen des Geschäftes löste einer von den beiden Personen die Diebstahlwarnanlage aus. Nach Aufforderung der Angestellten blieben zunächst beide Männer stehen. Kurz darauf lief der Jüngere von ihnen aus dem Laden. Die Polizisten ergriffen ihn wenig später auf einer Brunsbüttler Stadtfähre und entdeckten in seiner Kleidung eine Packung Display Schutzfolien im Wert von 29,99 Euro und drei Kaugummipackungen. Die Ordnungshüter stellten die Waren sicher und fertigten gegen den 18-Jährigen eine Strafanzeige wegen des Diebstahls.

