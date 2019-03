Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190315.4 Heide: Auto touchiert Mädchen

Heide (ots)

Donnerstagvormittag hat ein Autofahrer in Heide eine junge Fußgängerin beim Überqueren der Straße touchiert und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die leicht Verletzte zu kümmern.

Um 10.00 Uhr war die Schülerin auf der Hamburger Straße unterwegs. In Höhe der Shell-Tankstelle beabsichtigte sie, die Fahrbahn zu überqueren. Als sie sich mittig der Straße befand, streifte ein Wagen, der aus der Berliner Straße kam und in Richtung Stadtmitte fuhr, das Mädchen. Während die 15-Jährige geschockt auf dem Gehweg verharrte, setzte das Auto seinen Weg unbeirrt fort. Die junge Heiderin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an der Wade und einen Schock.

Laut der Geschädigten war das Verursacherfahrzeug hellblau, eher kleiner und rundlich, möglicherweise ein Opel Corsa. Wer Hinweise auf den Wagen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich auch für den Flüchtigen selbst.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell